Vechtpartijen tijdens Bevrijdingsfestival op Malieveld

Foto: Linda van Dijk

DEN HAAG - Op het Bevrijdingsfestival in Den Haag op het Malieveld zijn meerdere vechtpartijen uitgebroken. Door de vechtpartijen moesten optredens op twee podia vroegtijdig worden gestopt.

De politie spreekt van een grimmige sfeer die heerste op het festivalterrein. Rond 22.45 uur brak een vechtpartij uit bij het optreden van het Haagse DJ-duo GLOWINTHEDARK bij het Sena Performers Stage. Het optreden van het muziekduo werd daarom eerder afgerond.



Ook was er een vechtpartij in de discotent, volgens de politie. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De vechtersbazen waren bij aankomst van de agenten al gevlogen. De beveiliging heeft één man van het Malieveld verwijderd, vanwege wangedrag.



'Die mensen snappen het niet'



Mede-organisator Robert-Jan Rueb vindt de incidenten erg vervelend: 'Helaas loop je dat risico met mensenmassa's. Die mensen snappen het gewoon niet.' Rueb zegt dat het de eerste keer in tien jaar is dat er gevechten plaatsvonden.



De optredens op het hoofdpodium zijn tot het einde van het programma gewoon doorgegaan.