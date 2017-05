Eerbetoon aan Golden Earring op Haagse woninggevel onthuld

DEN HAAG - Haagse muziektrots Golden Earring heeft sinds vandaag een eigen muurtekst. Het speciale eerbetoon is vandaag officieel onthuld.

De tekst is aangebracht op de gevel tussen nummer 11 en 21 in de Terletstraat in Den Haag. De plek is gekozen omdat bassist Rinus Gerritsen hier in het begin van de zestiger jaren woonde. Het is de plek waar de bandleden ooit voor het eerst oefenden Het citaat op de muur komt uit een van hun eigen nummers van de band. De tekst luidt: 'It's always good to be back home'.