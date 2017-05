Storingen Leiden-Haarlem opgelost

Foto: ANP

LEIDEN - De bovenleidingstoring tussen Leiden Centraal en Haarlem is opgelost. Niet veel later stond er echter een defecte trein op het spoor. Tussen Heemstede-Aerdenhout en Hillegom reden minder treinen. Deze storing is nu ook opgelost.



De eerdere storing werd veroorzaakt doordat een vrachtwagen bij Haarlem de bovenleiding had geraakt en beschadigd.