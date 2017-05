Rijnsburgse Boys te sterk in derby, maar FC Rijnvogels is nog niet gedegradeerd

Rijnsburgse Boys-speler Joost Leonard in duel met Mart Spierdijk van FC Rijnvogels (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Rijnsburgse Boys heeft zaterdagmiddag dit seizoen voor de tweede keer de Katwijkse derby tegen FC Rijnvogels over de streep getrokken. Op de Kooltuin wonnen de geel-zwarten met 1-4 en daarmee blijft het meedoen om de derde plaats. FC Rijnvogels blijft achter met grote degradatiezorgen.

Derby's zijn vaak spetterende potjes, waar veel publiek op afkomt, maar op een zonnige Kooltuin was er in het eerste half uur weinig te beleven. Het spel was van beide kanten slordig en kansen waren spaarzaam.



Pas tien minuten voor rust ontbrandde het duel een beetje en viel ook de eerste goal te noteren. Rob Zandbergen, Rijnsburger in dienst van FC Rijnvogels, had een heerlijke diagonale harde streep in huis en zette de degradatiekandidaat op voorsprong.



Snoeihard



Rijnsburgse Boys moest in de achtervolging en sloeg na de openingstreffer in korte tijd snoeihard toe. Door goals van Joel Tillema en Wesley Goeman ging niet Rijnvogels, maar Rijnsburg met een voorsprong de rust in.



De vreugde van FC Rijnvogels veranderde snel in teleurstelling. Na de thee was de ploeg van coach Hein van Heek niet bij machte iets aan die achterstand te doen. Joost Leonard, volgend seizoen spelend voor de Vogels, en Tillema maakten er nog 1-4 van.



Scoreverloop FC Rijnvogels - Rijnsburgse Boys 1-4 (1-2): 1-0 R. Zandbergen, 1-1 Tillema, 1-2 Goeman, 1-3 Leonard, 1-4 Tillema



