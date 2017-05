Scheveningen verslaat ASWH en doet goede zaken in strijd om derde plaats

Scheveningen-coach John Blok (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - In de strijd om de derde plaats is het ongelooflijk spannend. Scheveningen heeft zaterdagmiddag concurrent ASWH met 3-1 verslagen en heeft daardoor slechts twee punten achterstand op Rijnsburgse Boys, de huidige nummer drie.

Scheveningen trad gehavend aan voor het duel tegen de directe concurrent. Blok moest noodgedwongen met vier aanvallende spelers starten en daarmee riep hij het onheil over zichzelf af. Zelf wist hij dat maar al te goed, maar hij kon niet anders, gaf hij voor het duel aan.



Defensief waren de Scheveningers dus kwetsbaar en dat werd in de praktijk ook al snel duidelijk. Na vijf minuten was het Jerry Tieleman die ASWH op voorsprong zette en Scheveningen moest aan de bak. De aanvallende tactiek leek in de beginfase al snel te falen, maar dat viel alles mee.



Knap



Voor rust lukte het de thuisploeg namelijk de achterstand om te buigen in een knappe 2-1 voorsprong. Sandro Calabro en Tim Peters waren trefzeker en zetten hun ploeg aan de goede kant van de score.



Scheveningen zat nog niet helemaal op rozen en aasde op dat derde doelpuntje. Die bevrijdende treffer viel vlak voor tijd. Barry Rog stelde de overwinning met de 3-1 veilig.



Scoreverloop Scheveningen - ASWH 3-1 (2-1): 0-1 Tieleman, 1-1 Calabro, 2-1 Peters, 3-1 Rog



Door: Sportredactie