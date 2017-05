FC Lisse houdt het spannend, beslissing titel op laatste speeldag

LISSE - Eén speelronde voor het einde van de derde divisie is nog altijd onzeker wie zich de kampioen mag noemen. FC Lisse deed zaterdagmiddag wat het moest doen en versloeg DVS '33 met 3-0. Koploper IJsselmeervogels verzaakte ook niet en won met liefst 7-0 van Jong FC Volendam.

Het verschil tussen IJsselmeervogels en FC Lisse, de nummer twee van de competitie, bedraagt nog altijd twee punten. Mocht Quick Boys het volgende week lukken punten van de Spakenburgers af te snoepen en Lisse slaagt erin te winnen, dan gaat de titel naar de Bollenstreek. Maar vooralsnog heeft IJsselmeervogels het in eigen handen.DVS '33 kon bij FC Lisse zaterdagmiddag geen vuist maken. Het was 'net-niet-voetbal' van de Ermeloërs en de Lissese formatie had het allemaal onder controle. Boyd Stevens zette zijn ploeg voor de onderbreking via een fraaie vrije trap aan de leiding.Gespeeld was het allemaal nog niet op Ter Specke. Rowdy van der Putten verdubbelde de marge wel, maar DVS '33 klopte op de deur. De bezoekers gingen aanvallend spelen, maar tot echt grote kansen leidde dat niet. Koen Fokkema gooide het duel vlak voor tijd met de 3-0 definitief in het slot.1-0 Stevens, 2-0 Van der Putten, 3-0 Fokkema