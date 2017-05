Quick Boys opnieuw onderuit tegen laagvlieger

Spelers Quick Boys lopen teleurgesteld het veld af (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - In de derde divisie is Quick Boys voor de tweede week op rij onderuit gegaan tegen een laagvlieger. Vorige week was Jong Almere City te sterk voor de blauw-witten. Zaterdag won hekkensluiter Huizen met 2-1 van de Katwijkers.

Al na zes minuten spelen lag de bal achter Quick Boys-doelman Martijn de Zwart. Na rust was het opnieuw raak voor de degradatiekandidaat en werd de schade groter voor Quick Boys.



Jason Oost maakt het met de aansluitingstreffer een kwartier voor tijd weer spannend. Na die goal trof Delano a Cohen nog de paal en zag Max van Steen een kopbal op de lat uiteen spatten. De bal wilde er niet in en dus bleven de drie punten in Huizen.



Scoreverloop Huizen - Quick Boys 2-1 (1-0): 1-0 Van Loen, 2-0 De Graaf, 2-1 Oost



