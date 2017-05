Gestolen auto Gordon mogelijk gezien in Leiden

De auto van Gordon (foto: Politie Leiden)

LEIDEN - De auto van zanger Gordon die zaterdag uit de PC Hooftstraat in Amsterdam is gestolen is mogelijk gezien in Leiden. De politie in Leiden kreeg een tip binnen.





Gordon heeft aangifte gedaan. Hij schrijft op Facebook: "Mijn auto is gestolen pfffffff gewoon uit de PC Hooftstraat Het is een opvallende auto een zwarte Ford Lobo platinum edition met kenteken VZ-164-G mocht iemand deze wagen tegenkomen bel dan de politie! Alvast bedankt!"





De truck van Gordon zou gezien zijn in de omgeving van de Opaalstraat in Leiden. Het gaat om een zwarte Ford Lobo platinum edition met kenteken VZ-164-G. Bel 112 als je de auto ziet, zegt de politie.