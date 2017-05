Kampioenschap uit het zicht voor Ter Leede na nederlaag

Jonathon Robertson van Ter Leede baalt (foto: Orange Pictures)

SASSENHEIM - Ter Leede leek heel dichtbij het kampioenschap in de hoofdklasse A, maar de kans dat de Sassenheimers volgende week de schaal pakken is nihil. De ploeg van trainer Henk Wisman ging zaterdag met 2-1 onderuit. Achilles Veen verloor ook, maar Spijkenisse won wel.

Daardoor is Spijkenisse de nieuwe lijstaanvoerder. Het verschil met Spijkenisse en Ter Leede bedraagt nu drie punten. Als Ter Leede volgende week wint, komt het op gelijke hoogte. Spijkenisse heeft echter een beter doelsaldo (twaalf doelpunten), waardoor het kampioenschap vrijwel zeker naar hen gaat.



Het seizoen voor Ter Leede is nog niet over. Ze spelen sowieso nacompetitie voor promotie naar de derde divisie. Ook Noordwijk maakt nog kans om volgend seizoen op een niveau hoger te voetballen. Die ploeg komt net als Ter Leede ook in de nacompetitie in actie.



