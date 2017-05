Jeugdscheids fluit wedstrijd met telefoon

Jeugdscheids Roy en scheidsrechter Jochem (Foto: Omroep West)

DEN HOORN - Een duur setje waarmee het arbitrale trio tijdens een voetbalwedstrijd kan communiceren, is voor amateurs onbetaalbaar. De 15-jarige jeugdscheidsrechter Roy Oosterling van SV Den Hoorn heeft daarom een manier bedacht om gratis met zijn grensrechters in contact te staan: zijn telefoon.

Roy gebruikt een speciale app als hij een wedstrijd moet fluiten. 'Het is eigenlijk een app waarmee motorrijders met elkaar kunnen communiceren op de weg. Ik gebruik daarbij de headset die gewoon bij mijn telefoon zit', vertelt de jonge scheids.



De grensrechters hebben dezelfde app op hun telefoon, die in een stevige band aan de bovenarm zit. Zo staan ze continu in contact met elkaar en horen dus alles.



Extra paar ogen



Roy vindt het fijn dat hij zo een extra paar ogen heeft tijdens de wedstrijd. 'Dan kan ik direct beslissen.' Het is voor hem een mooie vervanging van de dure sets die in het betaalde voetbal worden gebruikt. 'Het kan bijna hetzelfde. Het kan niet het hele veld over en soms zit er vertraging in, maar voor ons werkt het prima.'



Als het aan Roy ligt, blijft het hier niet bij. Hij is aan het brainstormen over zijn volgende project: doellijntechnologie.