Man aangehouden voor schot op hond

POELDIJK - Een 40-jarige man uit 's-Gravenzande heeft zaterdagmiddag een hond beschoten met een luchtdrukwapen. Hij werd aangehouden door de eigenaar van de hond: dat bleek namelijk een agente te zijn.

De agente was in haar vrije tijd met haar hond aan het wandelen toen de verdachte uit het niets op haar hond schoot. Ze werkte de man meteen tegen de grond. Hij is opgepakt en naar het bureau gebracht. Het wapen is in beslag genomen.Met de hond gaat het gelukkig goed: hij is nagekeken door een dierenarts. Wel heeft het dier een ei op zijn huid. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor dierenmishandeling.