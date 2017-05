Basketbal: ZZ Leiden weer op achterstand na lange avond

ZZ Leiden-coach Paul Vervaeck vraagt zich af wat er gebeurt (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - De basketballers van ZZ Leiden zijn opnieuw op achterstand gekomen in de best-of-7-serie in de halve finales van de play-offs. Landstede was zaterdag na verlenging met 84-78 te sterk voor de Leidenaren, waardoor het nu 3-2 in het voordeel van de Zwollenaren staat.





In het derde kwart kreeg Landstede meer en meer grip op het duel en kwam het steeds dichterbij Leiden. De thuisploeg kwam in de laatste periode zelfs aan de leiding, maar Leiden voorkwam dat Landstede in de reguliere speeltijd met de winst aan de haal ging.



Beslissingsduel?



Na een 76-76 stand moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin trok Landstede de overwinning alsnog over de streep en liet het Leiden met lege handen huiswaarts keren. Dinsdag kan het over en sluiten zijn voor de mannen van Vervaeck. Winst is dan geboden om er een zevende beslissingsduel uit te slepen.





