Femke Heemskerk boekt zege op 200 meter vrije slag

WK zwemmen, halve finale 100 meter vrij: Femke Heemskerk. (Foto: ANP)

ROELOFARENDSVEEN - Femke Heemskerk heeft zaterdag bij het Bergen Swim Festival in de Noorse stad de 200 meter vrije slag op haar naam geschreven. De 29-jarige zwemster uit Roelofarendsveen was in 1.58,85 de snelste voor de Hongaarse rug- en wisselslagspecialiste Katinka Hosszú (1.59,27) en landgenote Marjolein Delno (2.01,81).





Heemskerk had een dag eerder ook al de 100 meter vrije slag op haar naam geschreven. Ze was toen met 54,33 Kromowidjojo (54,56) en Sjöström (54,93) te snel af.



LEES OOK: Zwemster Femke Heemskerk is weer blij in het water

Ranomi Kromowidjojo werd zesde in 2.03,48. Ze zwom daarna ook de 50 meter vlinderslag waarin ze vijfde werd in 27,01. Maaike de Waarde bleef met 25,98 dicht in de buurt van winnares Sarah Sjöström (25,90). Kim Busch werd derde in 26,81.Heemskerk had een dag eerder ook al de 100 meter vrije slag op haar naam geschreven. Ze was toen met 54,33 Kromowidjojo (54,56) en Sjöström (54,93) te snel af.

Door: Sportredactie Correctie melden