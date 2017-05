Mogelijk asbest vrijgekomen bij brand in Maasland

Foto: Regio15

MAASLAND - Bij een brand in een schuur aan de Oostgaag in Maasland is zondagochtend mogelijk asbest vrijgekomen. 'We houden daar rekening mee gezien de leeftijd van het materiaal van de schuur', vertelt een woordvoerder van de brandweer aan Omroep West.





Op het terrein achter de schuur is mogelijk de asbest terechtgekomen. 'Het gebied is niet groot, maar een gespecialiseerd bedrijf moet onderzoeken of het daadwerkelijk om asbest gaat', aldus de woordvoerder.



De brand ontstond rond 06.30 uur. Binnen een uur was de brand geblust. Ambulancemedewerkers keken twee mensen na, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

