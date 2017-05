Plofkraak op geldautomaat in Lisse mislukt

Foto: Flashlight Fotografie

LISSE - Op een geldautomaat van de Rabobank in Lisse is in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd een plofkraak te plegen. Dat gebeurde in de Nassaustraat, meldt de politie.

