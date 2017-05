Veiling levert ruim 50.000 euro op voor voetbalclub VUC

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Haagse voetbalclub VUC heeft met een veiling 51.700 euro opgehaald. De vereniging wil de accommodatie verbeteren en heeft daarvoor een investering nodig. Zo moet bijvoorbeeld de verlichting vervangen worden.

De verlichting kost de club 50.000 euro, maar er moeten ook nog andere aanpassingen worden gedaan. Ook krijgt de vereniging een kunstgrasveld, maar dat wordt gefinanceerd door de gemeente.



Een van de aanwezigen bij de veiling was ADO Den Haag-speler Tom Beugelsdijk. De voetbalschool van de verdediger maakt gebruik van de accommodatie van VUC. 'Ik heb in de jeugd vaak tegen VUC gespeeld. Het is een leuke, gezellige gemoedelijke club.'



Door: Redactie Correctie melden