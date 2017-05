LIVEBLOG: Heracles Almelo - ADO Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag neemt het in de voorlaatste speelronde van eredivisie op tegen Heracles Almelo. De club uit Overijssel staat op de negende plaats, de plek die recht geeft op een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

Ook ADO doet nog mee om dat ticket. Wie had dat gedacht? Er moet vandaag én volgende week wel gewonnen worden van respectievelijk Heracles en Excelsior.De wedstrijd tegen Heracles Almelo is hieronder te volgen via ons liveblog. Op 89.3 Radio West verzorgen verslaggevers Jim van der Deijl en Bart Nolles het commentaar bij het duel.