Fantasieloos ADO Den Haag ziet reeks eindigen bij Heracles Almelo en is klaar dit seizoen

DEN HAAG - In de voorlaatste speelronde is er een einde gekomen aan de fraaie reeks van ADO Den Haag. De ploeg van Fons Groenendijk speelde fantasieloos bij Heracles Almelo en ging daardoor met 4-0 onderuit.

Het duel in het Polman Stadion ging zondag zeker nog ergens om. Heracles Almelo staat negende in de eredivisie en die plaats geeft recht op het laatste ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Die plek was voor aanvang van het duel ook nog binnen handbereik van ADO Den Haag. Wie had dat een aantal weken geleden gedacht?Er zat echter wel een grote maar aan vast. Als ADO de play-offs wilde bereiken, dan moest er gewonnen worden. Maar die aspiraties vervlogen al snel in Almelo. Heracles wilde koste wat het kost die negende plaats verdedigen en dat lieten ze de Hagenaars maar al te duidelijk weten.Op het eigen kunstgrasveld was het al na vijf minuten raak voor de Heraclieden. Nadat de thuisploeg een minuut eerder al een inzet op de paal zag belanden, ging de bal er niet veel later wel in. Reuven Niemeijer nam de bal op zijn borst aan en schoot op fraaie wijze de 1-0 via de onderkant van de lat snoeihard binnen.Een voortvarend begin voor Heracles en ADO Den Haag liet het allemaal maar toe. Het scherpe en felle van de afgelopen weken was in Almelo nergens te bekennen. Het was voor ADO echter wel zaak zo snel mogelijk de score gelijk te trekken. Maar het gretigere Heracles rook bloed en stak daar een stokje voor.Na twaalf minuten was het namelijk wederom Niemeijer die de thuissupporters op liet veren. Dit keer plaatste hij de bal in de lange hoek en hij zette daarmee zijn ploeg op een comfortabele voorsprong. En daar was niets op af te dingen. ADO wilde niet, het liep niet en het ging niet. Tot grote frustratie van coach Groenendijk.Het was voor de driehonderd meegereisde Haagse supporters hopen op een betere tweede helft. Met Randy Wolters werd er na de rust een speler met meer gif ingebracht, maar het wierp zijn vruchten niet af. De groen-gelen waren wel iets beter, maar het was nog niet goed genoeg om iets aan die score te veranderen.Als er nog enigszins sprake was van spanning, verviel dat een kwartier voor tijd definitief. Samuel Armenteros trof in de beginfase van het duel al een keer de paal en zag in de tweede helft hetzelfde gebeuren. Het zat hem tot twee keer aan toe niet mee, maar uiteindelijk slaagde hij er nog wel in te scoren: 3-0.De tijd tikte langszaam weg en Heracles had de drie punten in de tas. Toch kreeg het duel nog een raar staartje. Vijf minuten voor tijd schoten de supporters van de thuisploeg massaal zwart-witte slierten het veld op. Zoveel dat bepaalde delen van het veld onbespeelbaar waren geworden. Serdar Gözübüyük besloot het duel tijdelijk te staken.Dit alles was bedoeld voor voorzitter Jan Smit, die na negentien seizoenen afscheid van de club neemt. Hij moest twee keer op het veld de boodschap brengen dat dit niet de bedoeling was en had geen goed woord over voor de actie. Na tien minuten werd het duel hervat en kwam Heracles nog op 4-0 door een goal van Thomas Bruns.1-0 Niemeijer, 2-0 Niemeijer, 3-0 Armenteros, 4-0 BrunsCastro; Breukers, Te Wierik, Hoogma, Gosens (46. Fledderus); Niemeijer (84. Navrátil), Pelupessy, Bruns; Kuwas (64. Darri), Armenteros, Peterson.Zwinkels; Ebuehi, Meissner (73. Gorter), Kanon, Meijers; Malone, El Khayati (72. Fernandez), Bakker; Becker, Havenaar, Duplan (46. Wolters).Thomas Meissner (ADO Den Haag)n.v.t.Serdar Gözübüyük11.733 (Polman Stadion, Almelo)