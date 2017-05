Opstelling ADO: Groenendijk houdt vast aan dezelfde elf namen

ADO Den Haag-coach Fons Groenendijk (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag zit in een flow en is bezig aan een fraaie reeks. De ploeg speelde zich twee weken geleden tegen Sparta Rotterdam veilig en is daarom zeker van nog een jaar eredivisie. Voor Fons Groenendijk reden genoeg om niet aan zijn basiself te sleutelen voor het duel tegen Heracles Almelo.





Consequenties voor de opstelling heeft het niet, maar de spelers moeten wel bij de les blijven en focus houden. 'Ze moeten niet te vaak zo trainen, want garanties zijn er niet bij mij.’



Opstelling Heracles Almelo: Castro; Breukers, Te Wierik, Hoogma, Gosens; Niemeijer, Pelupessy, Bruns; Kuwas, Armenteros, Peterson.



Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon, Meijers; Malone, El Khayati, Bakker; Becker, Havenaar, Duplan.





Afwezig: Gervane Kastaneer (oog), Kevin Jansen (lies)



LEES OOK: Groenendijk geïrriteerd in aanloop naar Heracles: ‘Ik vond de houding van de spelers te ontspannen’

De coach moest vrijdag tijdens de training wel even ingrijpen. De sfeer in de spelersgroep was te ontspannen. 'Ik heb het nog niet zo vaak gezien. Als het omslaat in lacherig gedrag kan je niet optimaal presteren’, zei Groenendijk vrijdag.Consequenties voor de opstelling heeft het niet, maar de spelers moeten wel bij de les blijven en focus houden. 'Ze moeten niet te vaak zo trainen, want garanties zijn er niet bij mij.’Castro; Breukers, Te Wierik, Hoogma, Gosens; Niemeijer, Pelupessy, Bruns; Kuwas, Armenteros, Peterson.Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon, Meijers; Malone, El Khayati, Bakker; Becker, Havenaar, Duplan.

Door: Sportredactie Correctie melden