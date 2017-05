Inbrekers betrapt in schuur in Leiden

Foto: Archief

LEIDEN - Drie mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag betrapt toen zij probeerden in te breken in een schuur op de Stevensdreef in Leiden. Een getuige zag de inbrekers en beldde de politie.

De inbraak gebeurde rond 01.00 uur. Op de Anna Frankweg pakten agenten twee verdachten op. De derde werd even later aangehouden toen hij in een geparkeerde auto zat. De drie, een 21-jarige man uit Leiden, een man van 25 uit Den Haag en een 18-jarige Zoetermeerder, zitten nog vast.



Door: Redactie Correctie melden