Hockey: HGC geeft Qui Vive laatste zetje; HDM speelt gelijk tegen promovendus Groningen

REGIO - Het reguliere hockeyseizoen zit erop voor HGC en HDM. Beide ploegen hebben zich niet weten te plaatsen voor de play-offs en speelden zondag hun laatste wedstrijd. HGC liet daarin Qui Vive definitief degraderen uit de hoofdklasse. De mannen wonnen met 3-1. Het duel van HDM tegen Groningen eindigde zoals hij begon: 0-0.

Op eigen veld kwam HGC nog wel op achterstand tegen de hekkensluiter, maar na rust stelde de formatie van Jan Jorn van 't Land orde op zaken. De Wassenaarders trokken de overwinning uiteindelijk nog vrij eenvoudig over de streep.Bij HDM stond Eric van Driel voor het laatst aan het roer bij de hoofdmacht. Van Driel gaat zich na vijf seizoenen als hoofdcoach inzetten voor de ontwikkeling van de jeugdopleiding van de Haagse club. In zijn laatste wedstrijd zag hij de dames niet scoren tegen promovendus Groningen. HDM-keepster Julia Remmerswaal hield haar doel ook schoon.De hockeywedstrijden in de hoofdklassen voor mannen en vrouwen tellen vanaf volgend seizoen vier kwarten van 17,5 minuut. Nu bestaan de duels op het hoogste nationale niveau nog uit twee helften van 35 minuten.