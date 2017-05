Groenendijk voelde bui al hangen: 'Als wij een paar procent minder brengen, zijn we niet zo goed'

Fons Groenendijk kijkt niet blij (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Fons Groenendijk voelde de nederlaag van ADO Den Haag tegen Heracles Almelo al een beetje aankomen. Tijdens de trainingen van afgelopen week was de sfeer al ietwat ontspannen en ook zondag was het spel niet 'des ADO's'. 'Als wij een paar procent minder brengen, zijn we niet zo goed', was de lezing van Groenendijk na afloop.





Desondanks is Groenendijk niet boos geworden op zijn jongens. 'Ik ben niet als een dolle stier te keer gegaan. Maar dit was wel onder de maat. Ik vind het zonde en moeten dit volgende week rechtzetten voor ons eigen fans, die dat ook verdienen.'



Bekijk hieronder wat Groenendijk vertelt over de sfeeractie van de thuissupporters, vijf minuten voor tijd.





