Weekoverzicht: Eerste haltebankjes vervangen en steppend jochie van snelweg gehaald

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De eerste haltebankjes zijn vervangen door de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De nieuwe bankjes komen er, omdat in de oude bankjes gaten zaten waarin kinderen met hun vingers vast bleven zitten. Verder in het weekoverzicht: 11-jarige jongen van de snelweg geplukt en nieuwe glijbaan in Duinrell.





Door: Redactie Correctie melden