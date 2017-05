Rechterrijstrook A12 bij Zevenhuizen dicht na vondst verlaten taxi met bloed

Foto: John van der Tol

ZEVENHUIZEN - Op de A12 is een verlaten taxi gevonden. De sleutels zaten nog in het contact en in de auto zijn bloedsporen aangetroffen. Vanwege het onderzoek was de rechterrijstrook richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Bleiswijk afgesloten.

De taxi werd door de politie rond 09.45 uur gevonden. Volgens de politie wordt de taxi weggetakeld en vervolgens verder onderzocht. De eigenaar van de wagen is nog niet gevonden.



Door: Redactie Correctie melden