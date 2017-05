Emotioneel afscheid Naomi van As als hockeyster

DEN HAAG - De carrière van hockeyster Naomi van As (33) is definitief ten einde. Met haar club Laren slaagde ze er zondag niet in zich te plaatsen voor de play-offs om het landskampioenschap. Daarmee heeft de Haagse haar laatste officiële wedstrijd gespeeld.

Emotioneel was het afscheid na afloop. Laren speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Amsterdam. Oranje-Rood, dat voorafgaand aan de laatste speelronde één punt voorsprong had op Laren, verloor op eigen veld van SCHC (0-2).De ploeg van Van As is daardoor als vijfde geëindigd in de hoofdklasse. Alleen de nummers één tot en met vier mogen deelnemen aan de play-offs.Naomi van As speelde in totaal 229 interlands voor het Nederlands elftal. Ze veroverde met Oranje tweemaal olympisch goud, twee wereldtitels, drie keer de Champions Trophy en drie Europese titels.Het enige wat nog ontbreekt in haar prijzenkast is de landstitel. De oud-speelster van HDM en Klein Zwitserland werd wel twee keer uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld.