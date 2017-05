Naomi van As verdrietig over afscheid: 'Ik baal ervan dat ik mijn carriere zo afsluit'

DEN HAAG - Landskampioen worden, dat is het enige waar Naomi van As niet in geslaagd is. De 33-jarige Haagse nam zondag afscheid als hockeyster, doordat ze met Laren de play-offs misliep. 'Ik baal er wel echt heel erg van dat ik mijn carrière zo afsluit. Maar ik kan het niet meer terugdraaien', zegt ze tegen Omroep West.

Haar club Laren speelde met 0-0 gelijk tegen Amsterdam. In de laatste minuten stond ze al stil bij het naderende einde. 'Aan het einde van de wedstrijd dacht ik: shit, dit wordt mijn laatste sprint ooit op het hockeyveld in deze setting. En toen we in de kleedkamer waren als team, bedacht ik me ineens: dit ga ik nooit meer meekmaken. Dus daar werd ik wel even verdrietig van.'De hockeyster hoeft niet lang na te denken over de drie mooiste momenten uit haar carrière. 'De Olympische Spelen in Londen. Het WK in Den Haag staat zeker in mijn top-3. Ik kom natuurlijk uit Den Haag, toen kwam ik net terug van een kruisbandblessure en we waren toen zo, zo goed. En Rio was ook heel bijzonder.'Voorlopig is Van As niet meer te vinden op een hockeyveld. 'Ik ga eerst afstand nemen. Ik blijf natuurlijk een liefhebber van de sport', aldus de presentatrice van het kinderprogramma Zappsport. 'Misschien kom ik nog ooit wel eens ergens terug. Maar nooit als trainer of coach.'