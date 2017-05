Jochie vast in ondergrondse container

Foto: AS Media

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de Braziliëstraat in Alphen aan den Rijn is een jongetje vast komen te zitten in een ondergrondse container. Dat meldt de brandweer.

Bij aankomst van de brandweer was het jongetje aanspreekbaar en erg geschrokken. De brandweer heeft het kind snel weten te bevrijden. Het jongetje is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen en is met zijn ouders herenigd. Onduidelijk is, hoe de jongen in de container terecht kon komen.