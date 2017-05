Dirk Kuijt doet belofte aan Feyenoord-fans: 'Wij lossen dit op'

DEN HAAG - Katwijker Dirk Kuijt had in de aanloop naar de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord met veel scenario's rekening gehouden, maar niet met wat zich zondag op Woudestein ontrolde. 'We hadden een unieke kans om de droom van heel veel mensen waar te maken, onze eigen droom ook', zei de Rotterdamse aanvoerder na de ontluisterende nederlaag tegen Excelsior (3-0). 'Maar dat is niet gelukt en dat is heel teleurstellend.'

Een verklaring had de gelouterde Katwijker daar ook niet voor. 'Soms is voetbal onverklaarbaar. We kunnen wel uren praten over wat er allemaal mis ging vandaag, want dat is een hoop. Maar dat heeft geen zin. Het is afgelopen, de punten zijn er niet.''We kunnen maar één ding doen en dat is volgende week van Heracles winnen. Daar moeten we al onze energie en positiviteit in stoppen. We voelen ons verantwoordelijk richting alle mensen die ons hebben gesteund. Wij gaan dit voor ze oplossen', beloofde Kuijt. 'Vandaag is het niet gelukt, maar we hebben nog alles om voor te spelen.'Eén voor één liepen de spelers van Feyenoord na het drama tegen Excelsior de kleedkamer in stadion Woudestein uit. Boos, verslagen, teleurgesteld, verdrietig en aangeslagen. Op Eljero Elia na dan. De Haagse linksbuiten kon in de krappe gangetjes van de thuishaven van de stadgenoot als enige nog een beetje lachen.'Moet ik gaan huilen dan?', zei Elia, toen hem werd gevraagd naar zijn toch wel opvallende gemoedstoestand, kort na de zo dramatisch verlopen kampioenswedstrijd tegen Excelsior (3-0). 'Ja, ik kan dit wel snel vergeten. We staan nog steeds eerste hè. Ik weet alleen wel dat volgende week onze laatste kans is. Dan moeten we er staan. Het is denk ik nog mooier om in De Kuip kampioen te worden. Natuurlijk zal er dan nóg meer druk op de wedstrijd zitten. Maar ik houd wel van druk.'Volgens Elia had de deceptie op Woudestein niet zozeer te maken met spanning en 'kampioensstress' bij Feyenoord. 'Dit was zeker niet onze beste wedstrijd van het seizoen, maar dat viel ook te verwachten in dit stadion. Ze hebben alles met voorbedachten rade gedaan. Een wedstrijd op kunstgras en ze hebben dit veld expres niet gesproeid. Dan weet je dat het moeilijk gaat worden, iedereen heeft het hier moeilijk. Ik had wel verwacht dat we er met onze veerkracht meer uit zouden halen, maar vandaag zat alles tegen.''De aanvaller, die ook geen moment in de wedstrijd zat, beweert dat het drama in Kralingen nieuwe krachten losmaakt bij Feyenoord. 'We komen hier twintig keer sterker uit', zei Elia. 'Volgende week moet en gaat het gebeuren, daar ben ik van overtuigd.'