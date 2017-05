Gorter: 'Je moet wel goed een wedstrijd in gaan, dat was vandaag niet zo'

DEN HAAG - De afgelopen weken had euforie de overhand bij ADO Den Haag. De eredivisionist pakte punten, speelde bij tijd en wijlen leuk voetbal en speelde zich uiteindelijk veilig. Een knappe prestatie, maar zondag liepen de mannen van Fons Groenendijk voor het eerst sinds half maart weer met een nederlaag het veld af.

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom het tegen Heracles Almelo (4-0 nederlaag ) niet lukte. Donny Gorter zocht na afloop naar een verklaring: 'Je moet elke wedstrijd gewoon honderd procent geven. Ik denk dat dit ook in je zit. Ik zal niet zeggen dat je zo'n wedstrijd moet winnen, maar je moet er wel goed in gaan. Dat was vandaag niet zo.'De afgelopen weken werd het middenveld van ADO Den Haag geroemd, maar zondag was het een van de zwakste plekken. 'We hadden geen grip op hun spel de eerste helft. Dan zie je dat we gaan twijfelen en wordt het lastig.''We hebben nog wel een goed middenveld. Als ploeg zijnde hebben we ook genoeg kwaliteiten. Dat zag je vandaag alleen niet erg goed', geeft Gorter toe. 'We moeten misschien iets harder werken of zorgen dat we verdedigend goed staan en niks weggeven. Dat gebeurde helaas niet.'Bekijk hieronder wat Gorter over zijn aflopende contract in Den Haag vertelt. Wil hij bijtekenen?