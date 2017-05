Levensgroot Rode Kruis op het Binnenhof

DEN HAAG - Ruim 500 vrijwilligers vormden zondagmiddag een levensgroot menselijk kruis op het Binnenhof. Het Rode Kruis viert hiermee zijn 150-jarig bestaan.

Voorafgaand aan de actie reed er een speciale Rode Kruis jubileumtrein die passagiers oppikte in Utrecht en Gouda. Eenmaal op het Binnenhof was Irene Moors namens de ambassadeurs van de organisatie aanwezig om het evenement in goede banen te leiden.Het Rode Kruis benadrukte dat dit niet de enige activiteit is om hun jubileum te vieren. Maandagochtend is er een vlaggenceremonie aan de Hofvijver in het bijzijn van prins Pieter-Christiaan en burgermeester Pauline Krikke.