'Het basisonderwijs gaat kapot'; honderden leraren naar Den Haag voor protest

DEN HAAG - De actiegroep PO in Actie verwacht komende woensdag honderden leerkrachten op het Plein in Den Haag om te protesteren tegen de werkdruk in het basisonderwijs. 'We zien het onderwijs kapot gaan', zegt Thijs Roovers, zelf leerkracht en woordvoerder van de actiegroep tegen Omroep West.

Op woensdag debatteren de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer over de werkdruk in het primair onderwijs. Volgens PO in Actie zijn honderden leraren aanwezig om een signaal af te geven. 'Het is vijf voor twaalf. We willen een hoger salaris, meer handen in de klas en minder administratieve rompslomp', aldus Roovers.Het oneerlijke salaris is volgens de actiegroep een groot onderdeel van het probleem. Leerkrachten in het basisonderwijs verdienen aanzienlijk minder dan collega's in het voortgezet onderwijs. En dat terwijl leraren in het basisonderwijs veel meer uren zouden maken. Daarnaast zorgt het lerarentekort ervoor dat de druk alleen maar toeneemt. 'Dit is onacceptabel.'Inmiddels zijn er ruim 38.000 leerkrachten verbonden aan PO in Actie. In totaal zijn er 130.000 leerkrachten in Nederland.