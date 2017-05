Handbalster Yvette Broch verovert Champions League met Györi

MONSTER - Yvette Broch uit Monster heeft met haar club Györi Audi zondag de Champions League veroverd. Voor 12.000 toeschouwers in Boedapest versloeg Györi Audi het Macedonische Vardar. Het spannende duel werd pas in de verlenging beslist: 31-30.

Het was de derde keer in vijf jaar dat het Hongaarse team de belangrijkste prijs voor clubteams veroverde. Oranje-international Nycke Groot maakte zes treffers en werd uitgeroepen tot meest waardevolle speelster van de Final Four. Broch scoorde in de finale twee keer.