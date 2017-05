Man wacht op autodak op zijn redding na ongeluk op N11

Foto: AS Media

ALPHEN AAN DEN RIJN - Langs de N11 bij Bodegraven is een auto het water ingereden nadat die met een andere auto in botsing was geraakt. De automobilist kroop vervolgens op het dak en wachtte daar op zijn redding. De man lijkt ongedeerd. Hij wordt met een ladderwagen van zijn auto gered.





Rijkswaterstaat meldt dat de weg is afgesloten tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven in de richting van de A12 naar Utrecht. Weggebruikers richting Bodegraven wordt aangeraden om te rijden via de A4 richting Den Haag en dan de A12 richting Utrecht.Het is onduidelijk hoe lang de weg afgesloten blijft. Het is de tweede ongeluk binnen een paar uur op de N11; eerder sloeg een auto over de kop. Daarbij raakten vier mensen gewond.