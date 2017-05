West Wekker: Meerdere ongelukken op N11 en Naomi van As baalt van afscheid

DEN HAAG - Goedemorgen! De start van een nieuwe werkweek! Met deze berichten ben je weer helemaal op de hoogte van wat er zondag gebeurd is in jouw regio.

Een man wachtte op het dak van zijn auto op zijn redding nadat hij het water was ingereden door een ongeluk met een andere auto. De weg werd een tijd afgesloten. Eerder op de dag vloog een auto over de kop, daarbij raakten vier mensen gewond De actiegroep PO in Actie verwacht komende woensdag honderden leerkrachten op het Plein in Den Haag om te protesteren tegen de werkdruk in het basisonderwijs. 'We zien het onderwijs kapot gaan', zegt Thijs Roovers, zelf leerkracht en woordvoerder van de actiegroep tegen Omroep West.De 33-jarige Haagse nam zondag afscheid als hockeyster, doordat ze met Laren de play-offs om het landskampioenschap misliep. 'Ik baal er wel echt heel erg van dat ik mijn carrière zo afsluit. Maar ik kan het niet meer terugdraaien.'Katwijker Dirk Kuijt had in de aanloop naar de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord met veel scenario's rekening gehouden, maar niet met wat zich zondag op Woudestein ontrolde. 'We kunnen maar één ding doen en dat is volgende week van Heracles winnen', aldus KuijtDe maandag start grijs, maar in de loop van de dag breekt het vanuit het noordwesten open. De temperatuur komt uit op 12 tot 14 graden.