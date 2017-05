Bijzondere tentoonstelling in Haags stadhuis met Instagramfoto's

DEN HAAG - Wat begon als grapje groeide uit tot een uit de hand gelopen hobby. De 23-jarige Renske Derkx uit Den Haag fotografeert kleurrijke gebouwen vooral in de regio Den Haag. Hiermee zet ze de stad en haar architectuur op de kaart en dat doet ze vooral via haar Instagram account. En nu ook met de tentoonstelling 'Buildings are not boring' in het atrium van het Haagse stadhuis.

Ze plaatste een jaar geleden een foto van een gebouw in Kopenhagen en gebruikte de hashtag 'Buildings are not boring'. Daarop volgde nog meer foto's van gebouwen uit haar eigen stad. Dat resulteerde in ruim 11.000 volgers op haar Instagram account 'Mensen vinden het blijkbaar toch interessant. Ik krijg veel reacties van mijn volgers die laten weten dat ik iets laat zien wat niet veel gedaan wordt. Ook van veel buitenlanders die voornamelijk Amsterdam kennen en zeggen dat ze door mijn foto's ook Den Haag leren kennen en daardoor besluiten om de stad te bezoeken', zegt Renske.Opvallend aan de foto's van de Haagse is vooral de manier waarop de gebouwen op de gevoelige plaat worden vastgelegd. Vaak zijn het delen van een gebouw waarbij je niet direct herkent welk gebouw het is in de stad.De expositie is dinsdag te zien in het Haagse stadhuis en is in samenwerking met de Stichting Dag van de Architectuur tot stand gekomen. In totaal zijn 23 foto's van Renske te zien.