Leidse studenten betalen 106 euro per maand te veel huur

LEIDEN - 83 procent van de Leidse studenten betaalt een te hoge huur. Met die cijfers komt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar buiten. Landelijk betaalt 'slechts' 73 procent van de studenten te veel voor hun 'stekkie'. Dat komt neer op ongeveer 55 euro per maand te veel. In Leiden betaal je al gauw 106 euro te veel aan huur per maand. Dat meldt mediapartner Unity.

Volgens de LSVb is het schrijnend dat de situatie van de student nauwelijks is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Jarmo Berkhout, voorzitter LSVb: 'Er is inderdaad geen verschil met eerdere jaren en dat is precies waarom we hier nu weer aandacht voor vragen. Je moet dat blijven doen.'Gemiddeld betaalt een student in Leiden 359 euro voor een kamer. Dat terwijl de 'puntenhuur' een gemiddelde huurprijs van 278 euro voorschrijft. Op jaarbasis betalen de studenten meer dan 1250 euro per persoon te veel. Berkhout: 'Huisjesmelkers zouden eigenlijk een boete opgelegd moeten krijgen, maar met de VVD in de regering blijkt dat lastig. Die zien het als een vrije markt, terwijl wij vinden dat huren een basisrecht is.'De LSVb wil een boetesysteem voor huisjesmelkers, maar 'Als een boetesysteem niet haalbaar is, willen we voor studenten proberen inzichtelijk te maken waar de huisjesmelkers zitten. Een soort huisjesmelkersregister', aldus Berkhout.15 mei is de LSVb in Leiden voor de actie.