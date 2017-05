Dick Advocaat nieuwe bondscoach, zaakwaarnemer bevestigt akkoord KNVB

DEN HAAG - Dick Advocaat wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 69-jarige Hagenaar heeft met de KNVB een mondeling akkoord bereikt, liet zijn zaakwaarnemer Rob Jansen maandag weten. Hij verwacht dat het papierwerk op korte termijn wordt afgehandeld. 'Waarschijnlijk al begin deze week', zei Jansen.

Technisch directeur Hans van Breukelen wilde het mondeling akkoord met de nieuwe bondscoach niet bevestigen. 'Wij brengen het pas naar buiten als alles rond is', zei de KNVB-directeur, die niet wilde ingaan op de uitlatingen van Jansen.Advocaat begint aan zijn derde periode als bondscoach van Oranje. Hij maakt eerst het seizoen nog af bij de Turkse club Fenerbahçe, waarvan hij hoofdtrainer is. Advocaat zal zodoende pas begin volgende maand aansluiten bij het Nederlands elftal, in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op 9 juni.Fenerbahçe speelt tot die tijd nog vier competitiewedstrijden en is ook nog actief in het Turkse bekertoernooi. De ploeg van Advocaat kan zich volgende week plaatsen voor de finale. Het eerste duel met Basaksehir eindigde in 2-2, de return is op 17 mei in eigen stadion.