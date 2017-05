Avocado’s zijn big business in het Westland

foto: StockVault

MAASDIJK - Nederland is na de Verenigde Staten de grootste avocado-importeur ter wereld. En het overgrote deel van die avocado's komen van het bedrijf Nature's Pride in Maasdijk. Vorig jaar importeerde ons land voor 433 miljoen aan de groene vruchten, meldt het CBS.

'Sinds 2014 importeren we 50 procent meer avocado's. Dus dat is enorm toegenomen', zegt inkoper Tom Verbakel van Nature's Pride. Het bedrijf is gespecialiseerd in het importeren, exporteren, rijpen, verpakken en distribueren van exotische groenten en fruit. Het bedrijf haalt haar groenten en fruit van over de hele wereld vandaan. Nature’s Pride was de eerste en grootste mango- en avocadorijperij van Europa.



Het succes van de avocado komt vooral doordat de vrucht zo gezond is, zegt Verbakel. 'En mensen weten steeds beter hoe je een avocado moet gebruiken. Een avocado op brood is niet eens gek meer.'



85 procent gaat naar buitenland



Vooral de Rotterdamse haven is van enorm belang voor de Nederlandse avocadohandel. Het grootste deel van de import wordt namelijk via de haven weer doorgevoerd. Bij Nature’s Pride is zo’n 15 procent van de import bestemd voor de Nederlandse markt, de rest gaat naar het buitenland. 'Vooral naar andere Europese landen, zoals de Scandinavische landen en Duitsland.'



Ook de Westlandse diëtiste Marjolein van Dop merkt dat er toenemende interesse is in de groene vrucht. 'Ik en mijn collega zien dat mensen er vragen over hebben. Ze lezen erover in de krant en vragen zich af: is het nou wel zo gezond?'





Goede vetten



De avocado is zeker gezond, zegt Van Dop. 'Hij is gezond vanwege de goede vetten die erin zitten, de onverzadigde vetten. Ik adviseer de avocado binnen de rest van je gezonde eetpatroon als aanvulling. Het is voornamelijk goed voor je cholesterolgehalte.'