Nederland massaal aan avocado's en hier komen ze vandaan

foto: StockVault

MAASDIJK - Nederland is na de Verenigde Staten de grootste avocado-importeur ter wereld. En het overgrote deel van die avocado's komen van het bedrijf Nature's Pride in Maasdijk. Vorig jaar importeerde ons land voor 433 miljoen aan de groene vruchten, meldt het CBS.

Nature’s Pride is gespecialiseerd in het importeren, exporteren, rijpen, verpakken en distribueren van exotische groenten en fruit. Het bedrijf haalt haar groenten en fruit van over de hele wereld vandaan. Nature’s Pride was de eerste en grootste mango- en avocadorijperij van Europa.



Vooral de Rotterdamse haven is van enorm belang voor de Nederlandse avocadohandel. Het grootste deel van de import wordt namelijk via de haven weer doorgevoerd. Bij Nature’s Pride is zo’n twintig procent van de import bestemd voor de Nederlandse markt, de rest gaat naar het buitenland.



De avocadohype



In de supermarkt kun je er bijna niet omheen. Supermarkten liggen er vol mee en voor een gezonde leefstijl komt de vrucht regelmatig terug in allerlei recepten. Maar niet iedereen begrijpt die avocadohype even goed. Toch is het een van de gezondste vruchten die je tot het voedingspatroon mag rekenen.



De producten van Nature’s Pride heb je misschien wel eens zien liggen in de schappen, ze zijn vooral bekend vanwege de Eat Me avocado’s en mango’s. Volgens het CBS staat de avocado nu na de druif op de tweede plek. Ook de invoer van bananen is sterk gegroeid, waardoor de banaan op plek drie eindigde, gevolgd door sinaasappels en meloenen.