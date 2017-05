Wie helpt Zeemanskoor De Noordwijkers aan militaire spullen?

NOORDWIJK - Voor een bijzonder feest zoekt Zeemanskoor De Noordwijkers uit Noordwijk militaire uniformen en spullen om hun feestruimte mee te versieren.

De spullen hebben zij nodig in het weekend van 9 en 10 juni 21017. In dit weekend zingen zij op het shantyfestival tijdens de Bloemenmarkt in Noordwijk. Tijdens dit festival ontmoeten de Noordwijkers een zeemanskoor uit het Duitse Zeven, een deel van de leden zijn ex-Nederlandse militairen die gelegerd waren in de plaats Seedorf.



En om de banden wat aan te halen organiseren zij een feestje met een militair tintje. Wie helpt dit shantykoor aan militaire spullen voor een militaire kantine uit de jaren zeventig. Laat het ons weten via superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 5454.





