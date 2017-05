Advocaat verdachte: ‘Onderzoek moordzaak Koen Everink halfbakken uitgevoerd’

DEN HAAG - Het onderzoek naar de moord op zakenman Koen Everink is halfbakken uitgevoerd, en moet daarom worden uitgesteld. Dat zegt de advocaat van Mark de J., de verdachte in de zaak.De rechtbank buigt zich nu over het verzoek van de advocaat van de voormalige coach van de Haagse tennisser Robin Haase. Maandag is de inhoudelijke behandeling van de zaak begonnen.

Volgens de advocaat van Mark de J. is aanvullend onderzoek naar de aangetroffen bloedsporen nodig, omda er onbekend DNA is gevonden. De verdediging heeft al vaker om uitstel gevraagd, zodat er meer onderzoek gedaan kan worden. Ook zijn er twee wrakingsverzoeken gedaan in aanloop naar de inhoudelijke behandeling, omdat De J. en zijn advocaat vrezen dat de zaak niet eerlijk wordt behandeld.De ex-coach van tennisser Robin Haase ontkent ten stelligste iets met de gewelddadige dood van Everink te maken te hebben. Koen Everink werd in de avond van 3 maart 2016 in zijn villa vermoord met tientallen messteken. Mark de J., een vriend van het slachtoffer, werd later opgepakt als verdachte.Zelf ontkent de voormalig coach van Robin Haase iets met de moordzaak te maken te hebben. De J. zegt dat hij rond het tijdstip van de moord achter het stuur van zijn auto vandaan is gesleurd en dat hij ongeveer tien minuten op de achterbank werd vastgehouden met een muts over zijn hoofd. De stappenteller in zijn iPhone ondersteund dit verhaal niet, stelt de officier van justitie. De advocaat vindt de stappenteller in de telefoon geen bruikbaar bewijsmiddel.Het openbaar Ministerie vindt dat al het bewijs richting de 30-jarige De J. wijst. Zo was hij op de avond van de moord bij Everink thuis, is er bloed van Everink in de auto van De J. gevonden, had hij een forse gokschuld bij de zakenman en lag een duur horloge van Everink verstopt in het huis van de zus van Mark de J.