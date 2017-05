Man vast voor gooien mobieltje over gevangenismuur

Archieffoto

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 25-jarige man uit Zeist is aangehouden voor het over de muur gooien van een mobieltje bij de penitentiaire inrichting in Alphen aan den Rijn. Dat meldt de politie.





De politie onderzoek voor wie het mobieltje was bedoeld.



Via de beveiligingscamera's van de gevangenis werd de opmerkelijke actie opgemerkt waarna de Zeisternaar kon worden aangehouden. De man bleek ook nog een boete te hebben openstaan.De politie onderzoek voor wie het mobieltje was bedoeld.