Dirigent gezocht voor koor Manna uit Naaldwijk

NAALDWIJK - Een tijdje terug kregen we een oproep van Hans Meijer uit Naaldwijk. Hij is voorzitter van het koor Manna uit Naaldwijk en ze zijn hard op zoek naar een nieuwe dirigent.

Koor Manna uit Naaldwijk bestaat uit zo'n 35 leden, waarvan 10 mannen en 25 vrouwen. De leeftijd varieert van 40 tot 70 jaar. Ze zingen voornamelijk Nederlands- en Engelstalige moderne kerkmuziek. Ze repteren elke dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur en elke eerste zondag van de maand verzorgen ze de viering in de Adrianuskerk in Naaldwijk. Om het koor te begeleiden zijn ze op zoek naar een dirigent. De dirigent mag een man of vrouw zijn. Binding met het geloof en affiniteit met de kerk is belangrijk, gezien het muziekgenre.



Ben of ken jij een dirigent die dit een leuke nieuwe uitdaging lijkt en vanaf september beschikbaar is? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel naar 070 390 5454.



