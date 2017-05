Dinsdag 9 mei in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 9 mei ziet u de volgende zaken:

- We tonen beelden van een brutale telefoondief in een Rijswijks fastfoodrestaurant.

- De politie zoekt getuigen van een laffe babbeltruc bij een mevrouw van 101 jaar oud.

- In de Haagse wijk De Bras zijn twee auto’s in brand gestoken. De politie is op zoek naar getuigen.

- De eigenaar van een sushi-restaurant in Rijswijk wordt overvallen. De daders zijn vastgelegd op bewakingsbeeld.

- Tot slot opnieuw aandacht voor de beroving en mishandeling in een nachttrein bij station Delft.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



