D66-raadslid Leiden Aad van der Luit na hartaanval in kritieke toestand in ziekenhuis

LEIDEN - Het Leidse D66-raadslid Aad van der Luit heeft maandagochtend een hartaanval gehad. Dat gebeurde op straat in Leiden op de hoek van het Gangetje en de Breestraat. Volgens getuigen zou hij 20 minuten gereanimeerd zijn. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en wordt kunstmatig in een coma gehouden.

In 2005 nam Van der Luit afscheid van het Leidse Sportbedrijf. Hij was daar directeur en kreeg bij zijn afscheid de erepenning van de gemeente Leiden uitgereikt. Hij bleef daarna actief in de Leidse politiek en zit in de gemeentraad voor D66 Ook is hij betrokken bij de organisatie van een groot aantal evenementen in Leiden zoals de start van de Tour de France in Leiden in 1978, de jaarlijkse Leidse Lakenfeesten met de Peurbakkentocht en jaarlijkse wandeltochten in en rond Leiden.