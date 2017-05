Vlaggen uit voor het Rode Kruis langs Hofvijver in Den Haag

Foto: Lex van Lieshout (ANP) Foto: Lex van Lieshout (ANP)

DEN HAAG - Het Nederlandse Rode Kruis bestaat 150 jaar. De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft maandagmiddag samen met Prins Pieter-Christiaan twee Rode Kruis-vlaggen gehesen. Dat gebeurde langs de Hofvijver in Den Haag.

In totaal wapperen er nu veertien vlaggen langs de Hofvijver. De vlaggen zijn maandag gehesen in het kader van Internationale Rode Kruisdag. Al 150 jaar is het Rode Kruis dé noodhulporganisatie van Nederland en daarbuiten. Om dit bijzondere jubileum te vieren worden er gedurende het jaar acties en evenementen georganiseerd.



Het jubileum wordt maandagmiddag gevierd in de Ridderzaal in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander. Tijdens het jubileumjaar wordt er meerdere malen aandacht geschonken aan het 150-jarig bestaan. Zo zal er een reizende tentoonstelling over het Rode Kruis zijn, komt er in mei een boek over de geschiedenis van het Nederlandse Rode Kruis en worden vrijwilligers dit jaar extra in het zonnetje gezet.