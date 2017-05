Chauffeur verlaten taxi dood gevonden in Duitsland

Foto: Politie

ZEVENHUIZEN - De taxichauffeur van de taxi die zondagmiddag verlaten werd gevonden langs de A12 bij Zevenhuizen, is dood gevonden in een bos bij het Duitse Schalbruch. Dat meldt de politie. De man is door een misdrijf in Zuid-Limburg om het leven gebracht.

De man werd zondagmiddag in Duitsland gevonden door wandelaars. De politie heeft in een persbericht laten weten dat het slachtoffer met in het totaal twaalf messteken om het leven is gebracht. Hij was acht keer in de borst en vier keer in de rug gestoken. Ook is een long door een messteek geperforeerd . Een paar uur voor de ontdekking van het lichaam zagen agenten langs de A12 bij Zevenhuizen de lege taxi. In de auto zaten bloedsporen en de sleutel zat nog in het contact.



Na onderzoek vermoedt de politie dat de taxi van de overleden man is. Het is nog niet bekend wat de identiteit van het slachtoffer is.



Verdachte opgepakt



De politie heeft een 45-jarige man opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van de man. Hij werd aangehouden in de buurt van de gevonden taxi bij Zevenhuizen. De man wordt verdacht van moord of doodslag.



