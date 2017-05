Zin in een carrière bij de brandweer in Noordwijkerhout?

Brandweer Noordwijkerhout Brandweer Noordwijkerhout in actie

NOORDWIJKERHOUT - Brandweerkorps Hollands Midden zoekt vrijwilligers voor de kazerne in Noordwijkerhout. Naast het blussen van branden, het redden van mens en dier helpen de vrijwilligers ook bij ongelukken.

Bij de kazerne Noordwijkerhout is per direct plaats voor nieuwe vrijwilligers: mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die wonen of werken in Noordwijkerhout en minimaal een aantal dagen per week beschikbaar zijn. Ook moeten de kandidaten beschikken over minimaal een VMBO-diploma en beheersing van de Nederlandse taal.

Omdat de brandweer vaak onder zware en moeilijke omstandigheden optreedt, is een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid een absolute voorwaarde.



Heb je interesse in een baan als brandweervrijwilliger? Laat het ons weten via superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 5454.





Door: Redactie Super Debby Correctie melden