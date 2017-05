'Leg je leven niet in de waagschaal voor een leuk kiekje!'

BODEGRAVEN - ProRail doet maandag een dringende oproep om geen foto's te maken op het spoor. 'Het lijkt een vanzelfsprekend advies, maar mensen wagen nog steeds hun leven voor een leuk kiekje.' Om de oproep kracht bij te zetten, laat de spoorwegbeheerder foto's uit Bodegraven en Gouda zien waar mensen op en vlakbij het spoor zitten.

ProRail benadrukt dat er geen enkel moment een goed moment is om een foto te maken. Ook niet als er net een trein voorbij is gereden. 'Er kan elk moment een trein aankomen. Treinen rijden veelal op hoge snelheid. Zo hoog, dat je ze niet aan ziet komen met alle gevolgen vandien. Het is levensgevaarlijk.'Ook levert het veel vertraging op. 'Wanneer de meldkamer van ProRail doorkrijgt dat mensen zich illegaal op het spoor bevinden, krijgen alle machinisten de opdracht op het betreffende traject stapvoets te rijden.'