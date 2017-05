Volop ontzag voor Naomi van As: 'Een legende in het hockey'

DEN HAAG - Heel hockeyminnend Nederland nam zondag afscheid van Naomi van As. De Haagse heeft een punt achter haar glansrijke carrière gezet. Daarmee sluit ze een periode vol hoogtepunten af. Bijna alle prijzen die ze kon pakken, veroverde ze. De afgelopen jaren heeft Van As dan ook volop ontzag geoogst.

'Hoe ik haar omschrijf? Als een legende, als één van de grootste speelsters die we hebben gehad in Nederland', is oud-hockeyster Kim Lammers vol lof over Van As. Samen speelden ze op het WK hockey in Den Haag en ze waren lange tijd teamgenoten van elkaar bij Laren.Met die club lukte het Van As dit seizoen niet de play-offs te bereiken. Iets waar ze stevig van baalde . 'Dat snap ik wel. Ik voelde mij net al een beetje emotioneel, omdat het de laatste competitiewedstrijd is', vertelt Ellen Hoog. 'Tuurlijk is het balen voor haar dat ze geen play-offs speelt, maar het mag zeker geen smetje zijn op haar mooie carrière.'Ook schaatser Sven Kramer heeft veel respect voor zijn vriendin Naomi. 'Het is wel een beetje dubbel natuurlijk. Aan de ene kant wilde ik dat ze de play-offs zou halen, maar dat is niet gelukt. Aan de andere kant is het ook wel weer een mooi einde.'